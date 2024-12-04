На Волині п'яний 22-річний мотоцикліст збив пішохода





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на 29-річного місцевого жителя, який рухався узбіччям у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 26 травня, у селі Карасин Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на 29-річного місцевого жителя, який рухався узбіччям у попутному напрямку.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Триває слідство.

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