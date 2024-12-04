На Волині п'яний 22-річний мотоцикліст збив пішохода
Сьогодні, 09:31
Автопригода трапилася учора, 26 травня, у селі Карасин Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на 29-річного місцевого жителя, який рухався узбіччям у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на 29-річного місцевого жителя, який рухався узбіччям у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія вночі атакувала Україну дронами
Сьогодні, 09:42
На Волині п'яний 22-річний мотоцикліст збив пішохода
Сьогодні, 09:31