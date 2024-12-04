На Волині п'яний 22-річний мотоцикліст збив пішохода

На Волині п'яний 22-річний мотоцикліст збив пішохода
Автопригода трапилася учора, 26 травня, у селі Карасин Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

22-річний житель Прилісненської громади, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на 29-річного місцевого жителя, який рухався узбіччям у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. 

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Триває слідство.


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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст
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