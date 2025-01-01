Росія вночі атакувала Україну дронами





"У ніч на 27 травня (із 23.50 26 травня) противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", – повідомили у Повітряних силах.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 із них збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протиповітряна оборона України знешкодила 43 із 60 запущених Росією безпілотників."У ніч на 27 травня (із 23.50 26 травня) противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", – повідомили у Повітряних силах.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 35 із них збито вогневими засобами ураження, 8 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.

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