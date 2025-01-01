Президента просять присвоїти полеглому волинянину звання «Герой України»

Президента просять присвоїти полеглому волинянину звання «Герой України»
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського із клопотанням присвоїти звання Герой України посмертно для Володимира Стасюка із волинського села Дерно.

Петицією на сайті глави держави зареєструвала сестра воїна Ірина Равлюк.

Вона закликала президента присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Збройних сил України, гранатометнику Стасюку Володимиру Валентиновичу (позивний Стас). Полеглий народився 25 липня 1992-го у селі Дерно. Від початку повномасштабного вторгнення захищав цілісність і суверенітет нашої держави разом з нашими захисниками в 68-окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Отримавши уламкове вогнепальне поранення після реабілітації далі продовжив військову службу на контракті у в/ч А1619 59 ОШБ.

Загинув Володимир 8 квітня 2025-го в Донецькій області поблизу населеного пункту Новоолександрівка, відбиваючи штурм російських загарбників. Він отримав смертельне уламкове поранення (наскрізне вогнепальне поранення тулуба ).

«Він до останнього подиху захищав і боронив рідну землю від загарбника. Володимир був світлою і доброю людиною, він завжди був готовий віддати останнє, допомагав забирати поранених і тих, хто загинув, з поля бою, завжди хотів, щоб ми всі жили в мирній і щасливій Україні. Завжди казав: «Як не я, то хто?» Він віддав найцінніше, своє життя! Назавжди в нашій пам’яті і наших серцях! Назавжди 32…» - зазначила авторка петиції.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: нагорода, війна
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