Росіяни контролюють на Сумщині чотири села, жителів евакуювали, - ОВА





По це розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише



Йдеться про села Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. За словами Григорова, жителів цих населених пунктів давно евакуювали.



Як розповіли в ОВА, зараз бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.



Григоров пояснив, що росіяни намагаються просуватися з метою створення так званої буферної зони, але очільник ОВА запевнив: Сили оборони України тримають ситуацію під контролем й завдають окупантам вогневих уражень.



Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що навесні росія знову планує наступ на Сумську й Харківську області. У квітні ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що російські війська вже його почали.



На початку травня очільник Сумської РДА Михайло Мельник закликав жителів прикордонних міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватися до більш безпечних міст.



Тим часом російський лідер володимир путін заговорив про створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною. У своїй промові він згадував про ситуацію в Курській, Бєлгородській та Брянській областях, що межують із північчю України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сумській області під окупацією росіян перебувають чотири населені пункти. Війська рф намагаються просунутися далі з метою створення так званої буферної зони.По це розповів голова Сумської ОВА, пише Громадське Йдеться про села Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. За словами Григорова, жителів цих населених пунктів давно евакуювали.Як розповіли в ОВА, зараз бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.Григоров пояснив, що росіяни намагаються просуватися з метою створення так званої буферної зони, але очільник ОВА запевнив: Сили оборони України тримають ситуацію під контролем й завдають окупантам вогневих уражень.Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що навесні росія знову планує наступ на Сумську й Харківську області. У квітні ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що російські війська вже його почали.На початку травня очільник Сумської РДАзакликав жителів прикордонних міст Білопілля та Ворожба терміново евакуюватися до більш безпечних міст.Тим часом російський лідер володимир путін заговорив про створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною. У своїй промові він згадував про ситуацію в Курській, Бєлгородській та Брянській областях, що межують із північчю України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію