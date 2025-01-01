Меблювання двору: як створити комфортну атмосферу на свіжому повітрі





Як обрати оптимальні саме для вашого двору меблі

Займаючись облаштуванням тераси, альтанки чи двору, слід перш за все звертати увагу на меблі, які відповідатимуть вашому стилю життя і запиту. Якщо ви плануєте проводити ранки снідаючи у колі сім’ї, вам потрібен буде великий обідній стіл і стільці на кшталт тих, що представлені в каталозі terrahome.com.ua, а для вечірнього чаювання — м’який диван або крісла з подушками з того ж самого каталогу. Обираючи садовий гарнітур слід враховувати такі фактори:



Матеріал виготовлення. Натуральне дерево надаватиме зоні відпочинку додаткового тепла та затишку, але вимагатиме захисту від вологи. Металеві меблі — міцні, але під прямим впливом сонячних променів будуть швидко нагріватися. Ротанг і техноротанг — оптимальні для вулиці: легкі, зносостійкі та стильні.

Мобільність конструкцій. Складні меблі є значно зручнішими у зберіганні та транспортуванні. Тим більше, якщо площа ділянки не дуже велика, гарнітур-трансформер допоможе зберегти більше місця

Стійкість до погодних умов. Садові меблі достатньої якості повинні витримувати дощ, сонце та перепади температур.



Зони відпочинку: де і як розташувати меблі

Планування зони відпочинку — не менш важливий етап оформлення простору вашої ділянки. Наприклад, обідні комплекти від бренду TERRAHOME слід розміщувати якомога ближче до будинку чи мангалу, тоді як місце для читання чи сну слід розмістити в тіні дерев, використовуючи шезлонг або гамак. Для вечірнього дозвілля підійде м’який диван з пледами, ліхтариками або декоративним вогнищем.



Декор і текстиль: деталі що створюють затишок

Навіть найпростіші комплекти меблів можуть кардинально змінитися за допомогою вдало підібраних аксесуарів — пледів, подушок, вазонів. У контексті текстилю слід розглядати волого- та УФ-стійкі матеріали, що не вигорають під впливом сонячних променів. Краще використовувати природні кольори, що гармонійно поєднуються з ландшафтом. Атмосферу завершать гірлянди або ліхтарики на сонячних батареях.



Поради з догляду за меблями

Для того щоб ваші садові меблі служили вам якомога довше, не втрачаючи при цьому свого первинного вигляду, варто дотримуватись декількох простих але дієвих правил:



У холодний період року зберігайте меблі в сухому, добре вентильованому приміщенні.

Проводьте регулярні прибирання. Очищуйте меблі від будь-яких забруднень чи пилу принаймні раз на місяць.

Не нехтуйте захисними чохлами та навісами, які можуть суттєво подовжити строки служби ваших меблів, захищаючи їх від впливу зовнішніх факторів.

Висновок

Меблювання ділянки у заміському будинку — захоплюючий та цікавий процес, який вимагає одночасно творчого та практичного підходу. Обираючи правильні садові меблі, продумуючи зонування ділянки та додаючи вдало підібрані аксесуари, ви зможете створити справжню оазу гармонії та затишку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заміський будинок — місце, яке повинне бути справжньою оазою, де можна сховатися від швидкісного ритму життя у великому місті. Та щоб повною мірою насолодитися часом, проведеним на природі, недостатньо просто мати гарну ділянку, слід заздалегідь подбати про те, як саме оформлений цей простір біля будинку. Основним елементом комфортного двору є садові меблі , які мають бути зручними, довговічними та естетично привабливими. У цьому матеріалі ми розглянемо основні аспекти на які слід звертати увагу, обираючи меблі для вашої ділянки.Займаючись облаштуванням тераси, альтанки чи двору, слід перш за все звертати увагу на меблі, які відповідатимуть вашому стилю життя і запиту. Якщо ви плануєте проводити ранки снідаючи у колі сім’ї, вам потрібен буде великий обідній стіл і стільці на кшталт тих, що представлені в каталозі terrahome.com.ua, а для вечірнього чаювання — м’який диван або крісла з подушками з того ж самого каталогу. Обираючи садовий гарнітур слід враховувати такі фактори:Планування зони відпочинку — не менш важливий етап оформлення простору вашої ділянки. Наприклад, обідні комплекти від бренду TERRAHOME слід розміщувати якомога ближче до будинку чи мангалу, тоді як місце для читання чи сну слід розмістити в тіні дерев, використовуючи шезлонг або гамак. Для вечірнього дозвілля підійде м’який диван з пледами, ліхтариками або декоративним вогнищем.Навіть найпростіші комплекти меблів можуть кардинально змінитися за допомогою вдало підібраних аксесуарів — пледів, подушок, вазонів. У контексті текстилю слід розглядати волого- та УФ-стійкі матеріали, що не вигорають під впливом сонячних променів. Краще використовувати природні кольори, що гармонійно поєднуються з ландшафтом. Атмосферу завершать гірлянди або ліхтарики на сонячних батареях.Для того щоб ваші садові меблі служили вам якомога довше, не втрачаючи при цьому свого первинного вигляду, варто дотримуватись декількох простих але дієвих правил:Меблювання ділянки у заміському будинку — захоплюючий та цікавий процес, який вимагає одночасно творчого та практичного підходу. Обираючи правильні садові меблі, продумуючи зонування ділянки та додаючи вдало підібрані аксесуари, ви зможете створити справжню оазу гармонії та затишку.

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