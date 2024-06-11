У ліцеї на Волині запланували реконструкцію на понад 80 мільйонів

У ліцеї на Волині запланували реконструкцію на понад 80 мільйонів
У Вишнівському ліцеї, що на вулиці Незалежності, 59 в селі Вишнів Ковельського району, запланували реконструкцію – з влаштуванням споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття.

Тендер заклад освіти оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 31 травня, - пише ІА Волинські новини.

Очікувана вартість реконструкції – 80 678 642 гривні.

Як вказано в супровідній документації, роботи планують провести в дві черги: І черга – блок ІІ (шкільна їдальня з актовим залом) і ІІ черга – блок ІІІ (навчальна секція для перших-четвертих класів і споруда подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття).

У рамках І черги проєкт передбачає розміщення на першому поверсі харчоблоку з обіднім залом, на другому – актового залу з допоміжними приміщеннями. У рамках ІІ черги – розміщення на першому та другому поверхах навчальних класів з допоміжними приміщеннями, підвальне приміщення передбачає розміщення споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації, наявність досвіду виконання аналогічних робіт.

Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, для Ратнівського ліцею №1 імені Героя України Едуарда Камардінапланують збудувати укриття за понад 30 мільйонів гривень.

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Теги: Волинь, освіта, реконструкція, гроші, Вишнів
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