Волиняни здобули 18 нагород на Всеукраїнських змаганнях з рукопашу гопак
Сьогодні, 07:32
23-25 травня у Рівному проходили Всеукраїнські змагання з рукопашу гопак. У них взяли участь близько 150 спортсменів із шести областей України.
Представники з Волині здобули 18 нагород різного гатунку. Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.
Ковель представляв спортивний клуб “Січ”. Ковельчани досить потужно виступили у різних вікових та вагових категоріях. Його вихованці вибороли 8 “золотих”, 7 “срібних” та 3 “бронзові” нагороди.
Перемогу здобули: Демков Ярослав, Сидоренко Станіслав, Осіпчук Андрій, Поручнік Максим, Воробей Матвій, Мʼякота Кирил, Борисюк Тимур, Клюка Артем.
Друге місце посіли: Машаріпов Мустафо, Комісарик Сергій, Борисюк Ілля, Фіц Кароліна, Пех Дарина, Воронюк Роман, Каць Артем.
Третє місце здобули: Сопорбоєв Аслан, Карпук Захар, Коляда Артем.
«А далі на спортсменів чекають спортивні збори, нові цілі та завдання, не зупиняємось, а стаємо ще сильнішими. Ви у мене – найкращі! Дякуємо за підтримку розвитку національного виду спорту управлінню культури, молоді, спорту та туризму», – написала тренерка Тетяна Дружинович.
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Представники з Волині здобули 18 нагород різного гатунку. Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.
Ковель представляв спортивний клуб “Січ”. Ковельчани досить потужно виступили у різних вікових та вагових категоріях. Його вихованці вибороли 8 “золотих”, 7 “срібних” та 3 “бронзові” нагороди.
Перемогу здобули: Демков Ярослав, Сидоренко Станіслав, Осіпчук Андрій, Поручнік Максим, Воробей Матвій, Мʼякота Кирил, Борисюк Тимур, Клюка Артем.
Друге місце посіли: Машаріпов Мустафо, Комісарик Сергій, Борисюк Ілля, Фіц Кароліна, Пех Дарина, Воронюк Роман, Каць Артем.
Третє місце здобули: Сопорбоєв Аслан, Карпук Захар, Коляда Артем.
«А далі на спортсменів чекають спортивні збори, нові цілі та завдання, не зупиняємось, а стаємо ще сильнішими. Ви у мене – найкращі! Дякуємо за підтримку розвитку національного виду спорту управлінню культури, молоді, спорту та туризму», – написала тренерка Тетяна Дружинович.
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