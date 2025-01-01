Волиняни здобули 18 нагород на Всеукраїнських змаганнях з рукопашу гопак

23-25 травня у Рівному проходили Всеукраїнські змагання з рукопашу гопак. У них взяли участь близько 150 спортсменів із шести областей України.Представники з Волині здобули 18 нагород різного гатунку. Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.Ковель представляв спортивний клуб “Січ”. Ковельчани досить потужно виступили у різних вікових та вагових категоріях. Його вихованці вибороли 8 “золотих”, 7 “срібних” та 3 “бронзові” нагороди.Перемогу здобули:Друге місце посіли:Третє місце здобули:«А далі на спортсменів чекають спортивні збори, нові цілі та завдання, не зупиняємось, а стаємо ще сильнішими. Ви у мене – найкращі! Дякуємо за підтримку розвитку національного виду спорту управлінню культури, молоді, спорту та туризму», – написала тренерка Тетяна Дружинович.