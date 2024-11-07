На Волині судили продавчиню сурогатного алкоголю

На Волині судили продавчиню сурогатного алкоголю
26 травня 2025 року у Луцькому міськрайонному суді Волинської області відбулось судове засідання щодо розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за фактом продажу сурогату по проспекту Соборності у місті Луцьку.

Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Згідно з висновком експертного дослідження встановлено що сурогатний алкоголь не відповідає вимогам ДСТУ, виготовлений на основі етилового спирту та є водно-спиртовою сумішшю, вміст етилового спирту якого становить 37,1% об'ємних.

Постановою суду було притягнуто продавця до адміністративної відповідальності та накладено штраф у розмірі 6800 гривень.
Вкотре закликаємо громадян не купувати, та не вживати сурогатний алкоголь, оскільки це може завдати істотної шкоди Вашому здоровʼю та призвести до смерті.

"Тому просимо лучан у разі виявлення продажу незаконної торгівлі сурогатного алкоголю та тютюнових виробів повідомляти на гарячу лінію «Групи швидкого реагування»:
067 000 06 79
066 102 11 02
Або надсилайте інформацію на: Viber та WhatsApp на вищевказані номери телефонів", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, суд, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили продавчиню сурогатного алкоголю
Сьогодні, 03:41
У селі біля Луцька горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 01:15
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Швеція виділила пів мільярда доларів на обороноздатність України
26 травня, 23:19
Волинський артилерист за день заряджав майже 200 снарядів у САУ. ВІДЕО
26 травня, 22:38
Схожі новини
Волинський забудовник через борги заплатить 385 тисяч Луцькій міськраді Волинський забудовник через борги заплатить 385 тисяч Луцькій міськраді
23 квітня, 01:15
Соратниця Януковича Богатирьова 5 років переховувалася від слідства і домагається перерахунку пенсії у волинському суді Соратниця Януковича Богатирьова 5 років переховувалася від слідства і домагається перерахунку пенсії у волинському суді
02 квітня, 20:44
У Луцьку судять чоловіка, який кинув гранату на Ковельській. ВІДЕО У Луцьку судять чоловіка, який кинув гранату на Ковельській. ВІДЕО
30 січня, 23:19
19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами 19-річна волинянка, яка заморила голодом немовля, проведе два роки за ґратами
07 листопада, 2024, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили продавчиню сурогатного алкоголю
Сьогодні, 03:41
 0
У селі біля Луцька горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Швеція виділила пів мільярда доларів на обороноздатність України
26 травня, 23:19
 0
Волинський артилерист за день заряджав майже 200 снарядів у САУ. ВІДЕО
26 травня, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8