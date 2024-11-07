На Волині судили продавчиню сурогатного алкоголю

26 травня 2025 року у Луцькому міськрайонному суді Волинської області відбулось судове засідання щодо розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за фактом продажу сурогату по проспекту Соборності у місті Луцьку.Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.Згідно з висновком експертного дослідження встановлено що сурогатний алкоголь не відповідає вимогам ДСТУ, виготовлений на основі етилового спирту та є водно-спиртовою сумішшю, вміст етилового спирту якого становить 37,1% об'ємних.Постановою суду було притягнуто продавця до адміністративної відповідальності та накладено штраф у розмірі 6800 гривень.Вкотре закликаємо громадян не купувати, та не вживати сурогатний алкоголь, оскільки це може завдати істотної шкоди Вашому здоровʼю та призвести до смерті."Тому просимо лучан у разі виявлення продажу незаконної торгівлі сурогатного алкоголю та тютюнових виробів повідомляти на гарячу лінію «Групи швидкого реагування»:067 000 06 79066 102 11 02Або надсилайте інформацію на: Viber та WhatsApp на вищевказані номери телефонів", - йдеться у дописі.