На Волині судили продавчиню сурогатного алкоголю
Сьогодні, 03:41
26 травня 2025 року у Луцькому міськрайонному суді Волинської області відбулось судове засідання щодо розгляду протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за фактом продажу сурогату по проспекту Соборності у місті Луцьку.
Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Згідно з висновком експертного дослідження встановлено що сурогатний алкоголь не відповідає вимогам ДСТУ, виготовлений на основі етилового спирту та є водно-спиртовою сумішшю, вміст етилового спирту якого становить 37,1% об'ємних.
Постановою суду було притягнуто продавця до адміністративної відповідальності та накладено штраф у розмірі 6800 гривень.
Вкотре закликаємо громадян не купувати, та не вживати сурогатний алкоголь, оскільки це може завдати істотної шкоди Вашому здоровʼю та призвести до смерті.
"Тому просимо лучан у разі виявлення продажу незаконної торгівлі сурогатного алкоголю та тютюнових виробів повідомляти на гарячу лінію «Групи швидкого реагування»:
067 000 06 79
066 102 11 02
Або надсилайте інформацію на: Viber та WhatsApp на вищевказані номери телефонів", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.
Згідно з висновком експертного дослідження встановлено що сурогатний алкоголь не відповідає вимогам ДСТУ, виготовлений на основі етилового спирту та є водно-спиртовою сумішшю, вміст етилового спирту якого становить 37,1% об'ємних.
Постановою суду було притягнуто продавця до адміністративної відповідальності та накладено штраф у розмірі 6800 гривень.
Вкотре закликаємо громадян не купувати, та не вживати сурогатний алкоголь, оскільки це може завдати істотної шкоди Вашому здоровʼю та призвести до смерті.
"Тому просимо лучан у разі виявлення продажу незаконної торгівлі сурогатного алкоголю та тютюнових виробів повідомляти на гарячу лінію «Групи швидкого реагування»:
067 000 06 79
066 102 11 02
Або надсилайте інформацію на: Viber та WhatsApp на вищевказані номери телефонів", - йдеться у дописі.
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