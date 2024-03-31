У селі біля Луцька горів будинок. ФОТО

У селі біля Луцька горів будинок. ФОТО
У селі Кульчин, що поблизу обласного центру Волині, сталася пожежа в житловому будинку.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 18:13 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Кульчин Луцької громади горить житловий будинок. На місце події скерували рятувальників міста Луцька та працівників добровільної пожежної команди села Жидичин.

Прибувши до місця події вогнеборці добровільної команди разом з ДСНС-никами за допомогою водяних стволів о 18:44 ліквідували займання та врятували деревʼяну споруду від повного знищення.

Причина події з’ясовується фахівцями.
У селі біля Луцька горів будинок. ФОТО
У селі біля Луцька горів будинок. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС, пожежа
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