27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 27 травня, у світі відзначають День захисту від Сонця, а віряни вшановують пам'ять святого Ісидора. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Сидор бокогрій.
У четвер, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
У цей день світ відзначає День сміливих рішень, День винаходу шпрот і Всесвітній день розсіяного склерозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла.
• Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку.
• Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
• Не можна довго дивитись у дзеркало.
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У четвер, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
У цей день світ відзначає День сміливих рішень, День винаходу шпрот і Всесвітній день розсіяного склерозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла.
• Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку.
• Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
• Не можна довго дивитись у дзеркало.
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