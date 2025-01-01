У місті на Волині відбудеться благодійний фестиваль «День сім’ї»

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, в Нововолинську відбудеться благодійний сімейний фестиваль під назвою «День сім’ї».Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Метою цього заходу є збір коштів на лікування трирічного Данилка Гончарука, в якого діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Хлопчик проходить курс хіміотерапії у Польщі. Далі на Данилка чекає тривале дороговартісне лікування в італійській клініці. Сім’я хлопчика просить небайдужих допомогти зібрати необхідну суму. Разом ми можемо зберегти життя цій дитині.У неділю, 1 червня, з 13:00 і до 20:00 на бульварі Шевченка та на майдані Незалежності триватимуть різноманітні заходи: майстеркласи, квести, конкурси, змагання, гутірки, ярмарок виробів місцевих виробників. Розпочнеться дійство зі святкової ходи єдності та спільної молитви.У рамках фестивалю відбудуться традиційні змагання «Забіг у повзунках» і «Тато, мама, я – спортивна сім’я».Протягом дня діятиме благодійна лотарея. Головний приз – електросамокат.Захід організовують спільно: Нововолинська міська рада, церкви: Святої Трійці, «Ковчег», «Благодать», «Салім», «Поклик серця»,»Воскресіння» за підтримки партнерів: «Кавомол», «Новік», «Піцамол», «Форест», магазин «Склад», «Квіткова», «Пастель».