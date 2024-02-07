На Волині продавали посаду директора держпідприємства за 500 тис. доларів США: двох чоловіків затримали за шахрайство

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом особам у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).Про це повідомляє Київська міська прокуратура.Згідно з даними слідства, підозрювані розповіли знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України та готові за гроші допомогти призначити зацікавлену людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині.Ціна працевлаштування – 500 тис. доларів США. На балансі цього держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тис. га, які можна буде використовувати у комерційних цілях. Тож, за словами організаторів схеми, вкладені у призначення гроші швидко повернуться.Під час передачі грошей фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн гривень.Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.