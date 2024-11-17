Хто у волинській поліції відповідає за ветеранську політику

Очільник ГУНП Волинівідрекомендував особовому складу майора медичної служби у відставці, учасницю бойових дій, ветеранку, провідного консультанта ГУНППро це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Ольга Остапчук – цивільна лікарка, свого часу закінчила Івано-Франківський національний медичний університет, спеціалізацію проходила у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. До повномасштабного вторгнення працювала лікарем та завідувачем Нуйнівської амбулаторії у Волинської області.Від початку повномасштабної війни добровільно стала до лав одного з окремих батальйонів 100 бригади територіальної оборони. Службу розпочала від лікаря медичного пункту окремого батальйону ТрО та в подальшому очолила там медичну службу. При переході бригади в ОМБР прийняла посаду начальникаокремої механізованої бригади.З перших днів широкомасштабного вторгнення, крім лікаря, взяла на себе обов’язки інструктора з тактичної медицини для всього особового складу та суміжних підрозділів. Медична розвідка і планування медичних евакуацій, а також самі евакуації лікарською бригадою, яку очолила, - не менш важливі завдання. За час служби в складі лікарської бригади евакуювала більше сотні поранених військовослужбовців (як зі своїх підрозділів, так і з суміжних), а також місцевих жителів, які також часто потерпають на лінії фронту від ворожої зброї.За три роки пройшла службу в Луганській області, Сєвєродонецькому районі, Діброві, н.п. Зарічне, Ямполі, Донецькій області (Краматорський район, Лиман, Покровський район, Гродівка, Очеретине, Прогрес, Іванівка, Констянтинівка). У зв’язку з проблемами зі здоров’ям змушена була припинити службу в ЗСУ і повернутись до цивільної медицини.За службу отримала нагороди, зокрема: указом президента України від 21 червня 2024 року нагороджена медаллю «За врятоване життя», відзначена почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «За збережене життя», медаллю Волинської єпархії Православної церкви України «За жертовність», нагрудним знаком «Щит Сил територіальної оборони ЗСУ», відзнакою командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю», відзнакою командира 51 окремого батальйону територіальної оборони та іншими.Нині у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького Ольга Остапчук закінчує навчання за спеціалізацією «Психотерапія».«Ця посада дає можливість стати голосом поліцейських - учасників бойових дій та їх сімей. Буду старатись стати підтримкою ветеранів, поранених та їх родин, які не менше потерпіли від війни. Серед основних завдань - допомагати адаптуватися та повернутися до повноцінного здорового життя, допомогти забезпечити доступ до якісних медичних і психотерапевтичних послуг, проведення соціальної адаптації, працевлаштування захисників, які частково втратили працездатність або мають інклюзивні потреби, а також розвиток взаємодії між поліцією та діючими ветеранськими організаціями», - зазначила Ольга.Контакт Ольги Остапчук: 098-873-51-82.Каб. 46 в ГУНП у Волинській області (м. Луцьк, вул. Винниченка, 11).