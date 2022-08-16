Поліція встановила причину потужних вибухів поблизу Житомира





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Увечері 2 липня в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 мільйонів гривень.



Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.



Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.



Їхній спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітника постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи.



Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.



Через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті.



Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини отримати травми різного ступеню тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень.



Як уточнили "Українській правді" в ОГП, 7 липня за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами трьом особам: двом керівникам підприємств та працівнику одного із них.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті 2 липня поблизу автошляху Київ-Чоп призвели порушення при незаконному виготовлені вибухових речовин 5-ма спільниками.Про це пише Українська правда з посиланням на на Нацполіцію та Офіс генпрокурора.Увечері 2 липня в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 мільйонів гривень.Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.Їхній спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітника постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи.Готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.Через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті.Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини отримати травми різного ступеню тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень.Як уточнили "Українській правді" в ОГП, 7 липня за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами трьом особам: двом керівникам підприємств та працівнику одного із них.

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