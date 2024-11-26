Батьки першокласників зможуть отримати від держави 5 тисяч грн: Кабмін запустив нову виплату

Батьки першокласників зможуть отримати від держави 5 тисяч грн: Кабмін запустив нову виплату
Кабінет міністрів запровадив нову виплату під назвою «Пакунок школяра».

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати - "Пакунок школяра". Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі", - повідомив Шмигаль.

Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна родина - заявку можна буде подати через "єДію", а гроші - витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за необхідні для школи речі.

Про старт подачі заявок повідомить Міністерство соціальної політики. Шмигаль також зазначив, що виплата ніяк не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

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Теги: першокласники, батьки, грошова допомога
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