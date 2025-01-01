На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Копетюк
Сьогодні, 16:33
Чорна звістка сколихнула Колківську громаду: у бою за Україну загинув земляк, житель села Чорниж КОПЕТЮК Віктор Анатолійович, 02 листопада 1978 року народження.
"Старший сержант Віктор КОПЕТЮК, проходив військову службу на посаді стрільця-помічника гранометника 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону В\Ч А0998.
07 липня 2025 року відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку.
Наш Герой мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край та кожного з нас від підступного російського агресора!
Безмежний біль втрати.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника України. Розділяємо Ваш біль та горе", - зазначають у громаді.
Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Старший сержант Віктор КОПЕТЮК, проходив військову службу на посаді стрільця-помічника гранометника 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону В\Ч А0998.
07 липня 2025 року відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку.
Наш Герой мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край та кожного з нас від підступного російського агресора!
Безмежний біль втрати.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника України. Розділяємо Ваш біль та горе", - зазначають у громаді.
Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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