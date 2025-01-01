На Донеччині поліг Герой з Волині Віктор Копетюк

КОПЕТЮК Віктор Анатолійович, 02 листопада 1978 року народження.



"Старший сержант Віктор КОПЕТЮК, проходив військову службу на посаді стрільця-помічника гранометника 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону В\Ч А0998.



07 липня 2025 року відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку.



Наш Герой мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край та кожного з нас від підступного російського агресора!



Безмежний біль втрати.



Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника України. Розділяємо Ваш біль та горе", - зазначають у громаді.



Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чорна звістка сколихнула Колківську громаду : у бою за Україну загинув земляк, житель села Чорниж, 02 листопада 1978 року народження."Старший сержант Віктор КОПЕТЮК, проходив військову службу на посаді стрільця-помічника гранометника 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону В\Ч А0998.07 липня 2025 року відбувся його останній бій. У результаті виконання бойового завдання Герой загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донецькому напрямку.Наш Герой мужньо воював за Україну та її незалежність, віддав своє життя, захищаючи рідний край та кожного з нас від підступного російського агресора!Безмежний біль втрати.Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника України. Розділяємо Ваш біль та горе", - зазначають у громаді.Про дату та час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.

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