Параспортсмен з Волині здобув срібло на Чемпіонаті України з паверліфтингу
Сьогодні, 18:09
Волинянин, майстер спорту України міжнародного класу з пара паверліфтингу Денис Остапук виборов срібну медаль на Чемпіонаті України.
Про це 7 липня повідомив Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
Спортсмен конкурував з атлетами із порушенням опорно-рухового апарату.
Чемпіонат відбувся у Дніпрі серед майже 60 спортсменів з усієї України. Денис Остапчук змагався у ваговій категорії до 59 кілограмів і зробив три спроби: у першій підняв 90 кілограмів, у другій — 100, а у вирішальній — 110. У підсумку 300 кілограмів загальної ваги.
Що відомо про Дениса Остапчука
Спортсмен народився й зростав у селі Раків Ліс на Камінь-Каширщині. Почав підіймати штангу з 14 років, тренувався під керівництвом Валерія Дружиновича. Тричі на тиждень Денис Остапчук їздив автобусом до Ковеля, аби займатися спортом.
Нині він титулований спортсмен:
Чотириразовий чемпіон України (2015–2018);
Триразовий срібний призер чемпіонатів України серед дорослих (2016–2018);
Чемпіон Європи серед юніорів (2018);
Дворазовий переможець Кубка світу серед юніорів (2018, 2019);
Бронзовий призер Кубка світу серед дорослих (2019);
Чемпіон світу серед юніорів (2019).
У спортивній кар’єрі Дениса Остапчука, найкращою вагою було 122 кілограми.
Довідково: у пара паверліфтингу спортсмени виконують жим лежачи. Кожен учасник має три спроби, щоб показати максимальний результат. Атлет лягає на спеціальну лаву, бере штангу, опускає її до грудей і намагається виштовхнути на прямі руки. Важливо не тільки підійняти вагу, а й виконати ривок технічно, адже техніку оцінюють троє суддів.
Спроба зараховується лише в разі згоди щонайменше двох із трьох арбітрів. Загалом зараховується найкраща спроба. Спортсмени змагаються у вагових категоріях, а переможець визначається за піднятою вагою.
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Про це 7 липня повідомив Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
Спортсмен конкурував з атлетами із порушенням опорно-рухового апарату.
Чемпіонат відбувся у Дніпрі серед майже 60 спортсменів з усієї України. Денис Остапчук змагався у ваговій категорії до 59 кілограмів і зробив три спроби: у першій підняв 90 кілограмів, у другій — 100, а у вирішальній — 110. У підсумку 300 кілограмів загальної ваги.
Що відомо про Дениса Остапчука
Спортсмен народився й зростав у селі Раків Ліс на Камінь-Каширщині. Почав підіймати штангу з 14 років, тренувався під керівництвом Валерія Дружиновича. Тричі на тиждень Денис Остапчук їздив автобусом до Ковеля, аби займатися спортом.
Нині він титулований спортсмен:
Чотириразовий чемпіон України (2015–2018);
Триразовий срібний призер чемпіонатів України серед дорослих (2016–2018);
Чемпіон Європи серед юніорів (2018);
Дворазовий переможець Кубка світу серед юніорів (2018, 2019);
Бронзовий призер Кубка світу серед дорослих (2019);
Чемпіон світу серед юніорів (2019).
У спортивній кар’єрі Дениса Остапчука, найкращою вагою було 122 кілограми.
Довідково: у пара паверліфтингу спортсмени виконують жим лежачи. Кожен учасник має три спроби, щоб показати максимальний результат. Атлет лягає на спеціальну лаву, бере штангу, опускає її до грудей і намагається виштовхнути на прямі руки. Важливо не тільки підійняти вагу, а й виконати ривок технічно, адже техніку оцінюють троє суддів.
Спроба зараховується лише в разі згоди щонайменше двох із трьох арбітрів. Загалом зараховується найкраща спроба. Спортсмени змагаються у вагових категоріях, а переможець визначається за піднятою вагою.
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