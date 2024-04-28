Параспортсмен з Волині здобув срібло на Чемпіонаті України з паверліфтингу

Денис Остапук виборов срібну медаль на Чемпіонаті України.



Про це 7 липня повідомив Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", пише



Спортсмен конкурував з атлетами із порушенням опорно-рухового апарату.



Чемпіонат відбувся у Дніпрі серед майже 60 спортсменів з усієї України. Денис Остапчук змагався у ваговій категорії до 59 кілограмів і зробив три спроби: у першій підняв 90 кілограмів, у другій — 100, а у вирішальній — 110. У підсумку 300 кілограмів загальної ваги.



Що відомо про Дениса Остапчука



Спортсмен народився й зростав у селі Раків Ліс на Камінь-Каширщині. Почав підіймати штангу з 14 років, тренувався під керівництвом Валерія Дружиновича. Тричі на тиждень Денис Остапчук їздив автобусом до Ковеля, аби займатися спортом.



Нині він титулований спортсмен:



Чотириразовий чемпіон України (2015–2018);



Триразовий срібний призер чемпіонатів України серед дорослих (2016–2018);



Чемпіон Європи серед юніорів (2018);



Дворазовий переможець Кубка світу серед юніорів (2018, 2019);



Бронзовий призер Кубка світу серед дорослих (2019);



Чемпіон світу серед юніорів (2019).



У спортивній кар’єрі Дениса Остапчука, найкращою вагою було 122 кілограми.



Довідково: у пара паверліфтингу спортсмени виконують жим лежачи. Кожен учасник має три спроби, щоб показати максимальний результат. Атлет лягає на спеціальну лаву, бере штангу, опускає її до грудей і намагається виштовхнути на прямі руки. Важливо не тільки підійняти вагу, а й виконати ривок технічно, адже техніку оцінюють троє суддів.



Спроба зараховується лише в разі згоди щонайменше двох із трьох арбітрів. Загалом зараховується найкраща спроба. Спортсмени змагаються у вагових категоріях, а переможець визначається за піднятою вагою.

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