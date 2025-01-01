Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

8 липня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані опинилися посередині Світязя
Сьогодні, 20:59
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня
Сьогодні, 20:00
Росіяни перекидають на південь новий мотострілецький полк, - Волошин
Сьогодні, 19:07
Параспортсмен з Волині здобув срібло на Чемпіонаті України з паверліфтингу
Сьогодні, 18:09
Заступниці Погуляйка, яка організувала бізнес на ухилянтах, продовжили запобіжний захід: вона у СІЗО
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 липня
06 липня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 липня
05 липня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
04 липня, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 липня
02 липня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час негоди врятували п'ятьох відпочивальників, які на катамарані опинилися посередині Світязя
Сьогодні, 20:59
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Росіяни перекидають на південь новий мотострілецький полк, - Волошин
Сьогодні, 19:07
 0
Параспортсмен з Волині здобув срібло на Чемпіонаті України з паверліфтингу
Сьогодні, 18:09
 0
Заступниці Погуляйка, яка організувала бізнес на ухилянтах, продовжили запобіжний захід: вона у СІЗО
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8