Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
8 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
8 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°
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