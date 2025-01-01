Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



8 липня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°

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