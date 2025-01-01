Депутат Волинської обласної ради переправляв ухилянтів за кордон: «забезпечував» підробленими документами

Депутат Волинської обласної ради переправляв ухилянтів за кордон: «забезпечував» підробленими документами
СБУ та ОГП викрили депутата Волинської обласної ради, який переправляв ухилянтів за кордон.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем для ухилянтів.

За матеріалами справи, фігурант входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.

Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися «волонтерами», яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.

За свої «послуги» ділки брали до 5 тисяч доларів США з одного «клієнта».

За наявними даними, починаючи з 2022 року зловмисники незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

На основі зібраних слідчими СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Депутат Волинської обласної ради переправляв ухилянтів за кордон: «забезпечував» підробленими документами

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Депутат Волинської обласної ради переправляв ухилянтів за кордон: «забезпечував» підробленими документами
Депутат Волинської обласної ради переправляв ухилянтів за кордон: «забезпечував» підробленими документами

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Теги: Волинь, депутат, ухилянти
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Коментарі 2
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Ще би перевірили Поліщука і в/частини в Луцьку.
Звязок працівників в/частини і москальських офіцерів. УБД мають ті,які і близько не були там. Квартири від держав,сидячи в кабінеті.
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