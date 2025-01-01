Болюча втрата: у Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Корольчуком

Болюча втрата: у Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Корольчуком
У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника України Ігоря Корольчука.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Жителі міської територіальної громади попрощалися зі ще одним Героєм, який віддав своє життя за суверенітет та незалежність України. Сьогодні, 3 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відспівали лучанина Ігоря Корольчука.

Військовослужбовець Корольчук Ігор Юрійович (03.08.1991 року народження) загинув 29 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ялта Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду полеглим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Болюча втрата: у Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Корольчуком

Ігоря Корольчука поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Болюча втрата: у Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Корольчуком
Болюча втрата: у Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Корольчуком
Болюча втрата: у Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Корольчуком


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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