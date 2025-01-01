Болюча втрата: у Луцьку попрощалися з Героєм Ігорем Корольчуком

У Луцькій громаді провели в останню дорогу захисника УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Жителі міської територіальної громади попрощалися зі ще одним Героєм, який віддав своє життя за суверенітет та незалежність України. Сьогодні, 3 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відспівали лучанина Ігоря Корольчука.Військовослужбовець Корольчук Ігор Юрійович (03.08.1991 року народження) загинув 29 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ялта Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду полеглим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Ігоря Корольчука поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.