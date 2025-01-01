Декілька разів ударив ножем: за вбивство дружини волинянин отримав 10 років за ґратами
Сьогодні, 15:10
За вбивство дружини волинянина засуджено до 10 років за ґратами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 45-річного жителя Луцька винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 ККУ).
Доведено, що увечері 12 вересня 2024 року чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту неодноразово ударив ножем свою 42-річну дружину.
Жінка померла.
Своєї винуватості у вчиненні злочину, пов'язаного із домашнім насильством, обвинувачений не визнав, але її було доведено зібраними доказами.
Суд призначив чоловікові покарання у виді 10 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 45-річного жителя Луцька винуватим в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 ККУ).
Доведено, що увечері 12 вересня 2024 року чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту неодноразово ударив ножем свою 42-річну дружину.
Жінка померла.
Своєї винуватості у вчиненні злочину, пов'язаного із домашнім насильством, обвинувачений не визнав, але її було доведено зібраними доказами.
Суд призначив чоловікові покарання у виді 10 років позбавлення волі.
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