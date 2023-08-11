Обстріли Одещини: росіяни атакували припортову інфраструктуру, є загиблі

Обстріли Одещини: росіяни атакували припортову інфраструктуру, є загиблі
Війська рф запустили касетну балістичну ракету по припортовій інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в етері телемаратону «Єдині Новини», пише Громадське.

Близько 13:00 Кіпер попередив про загрозу балістичних ударів. За його словами, наразі відомо про двох загиблих, троє людей постраждали — їм надається медична допомога.

Серед потерпілих є водій вантажівки. Особи інших встановлюють.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня російські війська атакували Одесу ударними дронами Shahed, поціливши в житлову багатоповерхівку. Там зайнялася пожежа на рівні з 7 по 9 поверх. Рятувальники евакуювали 50 жителів будинку, зокрема, знімали їх за допомогою спецтехніки.

Загалом унаслідок цієї атаки постраждали 6 людей, 11 — врятовані. Серед постраждалих є діти — хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Їх шпиталізували через отруєння продуктами горіння. Дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

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Теги: Одеса, обстріли
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