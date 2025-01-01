Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено

Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено
Внаслідок удару по Полтаві 3 липня загинуло двоє осіб. Ще понад 10 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОВА, ворог завдав удару по Полтавській громаді, внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

У ДСНС зазначають, що через російську атаку поранено 10 осіб. Бійці ДСНС врятували 10 людей.

Удар по Полтаві

Зранку 3 липня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Крім того, через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного будинку.

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Теги: Росія, війна
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