Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено





Про це повідомляє Володимира Когута в Telegram.



"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.



Як зазначив голова ОВА, ворог завдав удару по Полтавській громаді, внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.



У ДСНС зазначають, що через російську атаку поранено 10 осіб. Бійці ДСНС врятували 10 людей.



Удар по Полтаві



Зранку 3 липня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".



Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.



Крім того, через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок удару по Полтаві 3 липня загинуло двоє осіб. Ще понад 10 людей отримали поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВАв Telegram."За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.Як зазначив голова ОВА, ворог завдав удару по Полтавській громаді, внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.У ДСНС зазначають, що через російську атаку поранено 10 осіб. Бійці ДСНС врятували 10 людей.Зранку 3 липня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.Крім того, через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного будинку.

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