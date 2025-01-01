Від тяжких поранень у київській лікарні помер Герой з Волині Віктор Шикарук
Сьогодні, 13:36
Зупинилося серце воїна з Волині Віктора Шикарука.
Про це повідомили у Самарівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть нашого захисника ШИКАРУКА ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА, 21.06.1970 р.н., жителя села Самари-Оріхові, який помер 30 червня 2025 року в Київській лікарні внаслідок отриманих поранень, які отримав 21 травня 2025 року виконуючи бойове завдання.
У годину скорботи схиляємо голови разом з родиною", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Самарівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть нашого захисника ШИКАРУКА ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА, 21.06.1970 р.н., жителя села Самари-Оріхові, який помер 30 червня 2025 року в Київській лікарні внаслідок отриманих поранень, які отримав 21 травня 2025 року виконуючи бойове завдання.
У годину скорботи схиляємо голови разом з родиною", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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