Від тяжких поранень у київській лікарні помер Герой з Волині Віктор Шикарук

Віктора Шикарука.



Про це



"З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть нашого захисника ШИКАРУКА ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА, 21.06.1970 р.н., жителя села Самари-Оріхові, який помер 30 червня 2025 року в Київській лікарні внаслідок отриманих поранень, які отримав 21 травня 2025 року виконуючи бойове завдання.



У годину скорботи схиляємо голови разом з родиною", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зупинилося серце воїна з ВолиніПро це повідомили у Самарівській громаді."З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть нашого захисника ШИКАРУКА ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА, 21.06.1970 р.н., жителя села Самари-Оріхові, який помер 30 червня 2025 року в Київській лікарні внаслідок отриманих поранень, які отримав 21 травня 2025 року виконуючи бойове завдання.У годину скорботи схиляємо голови разом з родиною", - йдеться в повідомленні.

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