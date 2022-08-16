Вибухи в Житомирській області: кількість поранених зросла до 82, пошкоджені близько 100 осель





Двоє людей загинули, повідомив керівник Житомирської ОВА, пише



Серед потерпілих – один іноземець, громадянин Японії. Роботи на місці вибуху тривали всю ніч.



“Іде обхід домоволодінь. Маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Четверта частина з них зруйнована вщент”, – сказав глава ОВА.



Він запевнив, що держава і обласна влада повністю компенсують вартість втраченого житла. Комісії встановлюють вартість зруйнованих домоволодінь.



Рух трасою відновили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість поранених внаслідок вчорашніх вибухів на підприємстві в селі Березин Житомирської області зросла до 82. 38 людей, зокрема четверо дітей, госпіталізовані з легкими травмами і ушкодженнями середньої тяжкості.Двоє людей загинули, повідомив керівник Житомирської ОВА, пише LB.ua Серед потерпілих – один іноземець, громадянин Японії. Роботи на місці вибуху тривали всю ніч.“Іде обхід домоволодінь. Маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Четверта частина з них зруйнована вщент”, – сказав глава ОВА.Він запевнив, що держава і обласна влада повністю компенсують вартість втраченого житла. Комісії встановлюють вартість зруйнованих домоволодінь.Рух трасою відновили.

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