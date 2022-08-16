Вибухи в Житомирській області: кількість поранених зросла до 82, пошкоджені близько 100 осель
Сьогодні, 13:03
Кількість поранених внаслідок вчорашніх вибухів на підприємстві в селі Березин Житомирської області зросла до 82. 38 людей, зокрема четверо дітей, госпіталізовані з легкими травмами і ушкодженнями середньої тяжкості.
Двоє людей загинули, повідомив керівник Житомирської ОВА, пише LB.ua.
Серед потерпілих – один іноземець, громадянин Японії. Роботи на місці вибуху тривали всю ніч.
“Іде обхід домоволодінь. Маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Четверта частина з них зруйнована вщент”, – сказав глава ОВА.
Він запевнив, що держава і обласна влада повністю компенсують вартість втраченого житла. Комісії встановлюють вартість зруйнованих домоволодінь.
Рух трасою відновили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Двоє людей загинули, повідомив керівник Житомирської ОВА, пише LB.ua.
Серед потерпілих – один іноземець, громадянин Японії. Роботи на місці вибуху тривали всю ніч.
“Іде обхід домоволодінь. Маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Четверта частина з них зруйнована вщент”, – сказав глава ОВА.
Він запевнив, що держава і обласна влада повністю компенсують вартість втраченого житла. Комісії встановлюють вартість зруйнованих домоволодінь.
Рух трасою відновили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено
Сьогодні, 14:12
Вибухи в Житомирській області: кількість поранених зросла до 82, пошкоджені близько 100 осель
Сьогодні, 13:03
Основні критерії вибору крему для обличчя
Сьогодні, 12:44
Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині
Сьогодні, 12:25