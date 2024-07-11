Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині

Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині
На трьох вулицях міста Рожища у Луцькому районі на Волині через порив на мереж припинено водопостачання.

Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.

Рожищенське ПЖКГ поінформували про аварійну ситуацію на водопровідній мережі.

Через порив на вулиці Граничній тимчасово припинено водопостачання на трьох вулицях міста - Граничній, Трудовій та Заньковецької.

Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

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Теги: вода, Волинь
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