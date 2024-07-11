Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині

припинено водопостачання.



Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.



Рожищенське ПЖКГ поінформували про аварійну ситуацію на водопровідній мережі.



Через порив на вулиці Граничній тимчасово припинено водопостачання на трьох вулицях міста - Граничній, Трудовій та Заньковецької.



Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.



Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На трьох вулицях міста Рожища у Луцькому районі на Волині через порив на мережПро це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.Рожищенське ПЖКГ поінформували про аварійну ситуацію на водопровідній мережі.Через порив на вулиці Граничній тимчасово припинено водопостачання на трьох вулицях міста - Граничній, Трудовій та Заньковецької.Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію