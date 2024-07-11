Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині
Сьогодні, 12:25
На трьох вулицях міста Рожища у Луцькому районі на Волині через порив на мереж припинено водопостачання.
Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.
Рожищенське ПЖКГ поінформували про аварійну ситуацію на водопровідній мережі.
Через порив на вулиці Граничній тимчасово припинено водопостачання на трьох вулицях міста - Граничній, Трудовій та Заньковецької.
Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.
Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
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Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.
Рожищенське ПЖКГ поінформували про аварійну ситуацію на водопровідній мережі.
Через порив на вулиці Граничній тимчасово припинено водопостачання на трьох вулицях міста - Граничній, Трудовій та Заньковецької.
Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.
Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
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