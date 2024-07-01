Дрони СБУ знищили величезні склади боєприпасів росіян
Сьогодні, 12:00
Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.).
Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.
Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.
«СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої «бавовни» від СБУ в розпалі!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.).
Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.
Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.
«СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої «бавовни» від СБУ в розпалі!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Основні критерії вибору крему для обличчя
Сьогодні, 12:44
Аварія залишила без води частину мешканців міста на Волині
Сьогодні, 12:25
Дрони СБУ знищили величезні склади боєприпасів росіян
Сьогодні, 12:00
Престижну спортивну нагороду отримав лучанин із синдромом Дауна
Сьогодні, 11:34