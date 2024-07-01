Дрони СБУ знищили величезні склади боєприпасів росіян

Дрони СБУ знищили величезні склади боєприпасів росіян
Дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Вчора дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.).

Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.

«СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії рф. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. Сезон літньої «бавовни» від СБУ в розпалі!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: дрон, СБУ, наближають перемогу
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