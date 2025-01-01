Престижну спортивну нагороду отримав лучанин із синдромом Дауна

Престижну спортивну нагороду отримав лучанин із синдромом Дауна
Лучанин із синдромом Дауна Валентин Новосад отримав нагороду від Асоціації спортивних журналістів України на церемонії Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award.

Про це пише Суспільне.

Це вперше в історії звання найкращого атлета України 2024 року отримав спортсмен із синдромом Дауна, розповіла тренерка лучанина Катерина Свіщева.

"Ця перемога — не крапка, а лише ще одна сходинка до нових вершин. Цей успіх — не лише особиста перемога Валентина, а й результат спільної, наполегливої роботи всієї команди спільно з батьками", — каже Катерина Свіщева.

З її слів, Валентин Новосад легкою атлетикою займається вже сім років. За цей час спортсмен має такі досягнення:

• Срібний призер з бігу на 400 метрів на Всесвітніх Літніх Олімпійських Іграх Спеціальних Олімпіад у м. Берлін (червень 2023 року);
• Бронзовий призер у стрибках в довжину на Всесвітніх Літніх Олімпійських Іграх Спеціальних Олімпіад у м. Берлін (червень 2023 року);
• Учасник міжнародного футбольного турніру у складі команди "Волинські патріоти" СОУ Futzal No Barriers European Super Cup, Республіка Польща, м. Варшава, (грудень 2023 року);.
• Чемпіон України у стрибках в довжину м. Кропивницький (травень 2023 року);
• Срібний призер чемпіонату України з бігу на 400 метрів (естафета), м. Кропивницький (травень 2023 року).
• Чемпіон України з футболу у складі команди "Волинські патріоти" СОУ, м. Луцьк (вересень 2023 року).
• Рекордсмен України: учасник Національного рекорду України в номінації "Найбільша кількість осіб з синдромом Дауна, які танцюють спортивні танці", м. Луцьк (23 січня 2024 року).
• Чемпіон України з футболу у складі команди "Волинські патріоти" СОУ, м. Тернопіль (квітень 2024 року).

Валентин також є першим спортсменом Спілки офіцерів України з синдромом Дауна з Волинської області, який піднявся на найвищу точку України, гору Говерла у серпні 2024 року, а також часником міжнародного футбольного турніру у складі збірної команди України СОУ Futzal No Barriers European Super Cup, Республіка Польща, м.Вроцлав, (вересень 2024 року).

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Теги: спорт, Волинь
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