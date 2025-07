Престижну спортивну нагороду отримав лучанин із синдромом Дауна

Лучанин із синдромом Даунаотримав нагороду від Асоціації спортивних журналістів України на церемонії Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award.Про це пише Суспільне Це вперше в історії звання найкращого атлета України 2024 року отримав спортсмен із синдромом Дауна, розповіла тренерка лучанина"Ця перемога — не крапка, а лише ще одна сходинка до нових вершин. Цей успіх — не лише особиста перемога Валентина, а й результат спільної, наполегливої роботи всієї команди спільно з батьками", — каже Катерина Свіщева.З її слів, Валентин Новосад легкою атлетикою займається вже сім років. За цей час спортсмен має такі досягнення:• Срібний призер з бігу на 400 метрів на Всесвітніх Літніх Олімпійських Іграх Спеціальних Олімпіад у м. Берлін (червень 2023 року);• Бронзовий призер у стрибках в довжину на Всесвітніх Літніх Олімпійських Іграх Спеціальних Олімпіад у м. Берлін (червень 2023 року);• Учасник міжнародного футбольного турніру у складі команди "Волинські патріоти" СОУ Futzal No Barriers European Super Cup, Республіка Польща, м. Варшава, (грудень 2023 року);.• Чемпіон України у стрибках в довжину м. Кропивницький (травень 2023 року);• Срібний призер чемпіонату України з бігу на 400 метрів (естафета), м. Кропивницький (травень 2023 року).• Чемпіон України з футболу у складі команди "Волинські патріоти" СОУ, м. Луцьк (вересень 2023 року).• Рекордсмен України: учасник Національного рекорду України в номінації "Найбільша кількість осіб з синдромом Дауна, які танцюють спортивні танці", м. Луцьк (23 січня 2024 року).• Чемпіон України з футболу у складі команди "Волинські патріоти" СОУ, м. Тернопіль (квітень 2024 року).Валентин також є першим спортсменом Спілки офіцерів України з синдромом Дауна з Волинської області, який піднявся на найвищу точку України, гору Говерла у серпні 2024 року, а також часником міжнародного футбольного турніру у складі збірної команди України СОУ Futzal No Barriers European Super Cup, Республіка Польща, м.Вроцлав, (вересень 2024 року).