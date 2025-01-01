Обстріл Луцька 6 червня: є три сценарії відновлення пошкоджених будинків на Стрілецькій
Сьогодні, 11:02
Як відновити лучанам житло, чиї будинки на вулиці Стрілецькій пошкоджені після атаки 6 червня, в міськраді поки остаточно не вирішили.
Наразі розглядають 3 сценарії розв’язання проблеми, зазначив у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва міськради Василь Ліщук:
- відремонтувати будинки (розглядають як найбільш вірогідний варіант);
- розібрати та в межах тих фундаментів побудувати аналогічні будинки;
- знести та побудувати нову будівлю в межах дозволеного (наприклад, будинок на 3—4 поверхи), аби людям надати квартири.
«Найбільше схиляємося до того, щоб будинки відремонтувати. Зараз вивчаємо, чи зможемо залучити додаткові кошти не з міського бюджету», — каже Ліщук.
Відповідно до даних експертизи, яку проводило КП «Волиньпроект», з аварійних будинків необхідно виселити людей. Цей процес досі триває, люди забирають речі.
Нагадаємо, на цій вулиці пошкоджені 5 будинків, 4 з яких — аварійні. Лише в одному з них можна проживати.
У перші дні після атаки чимало людей, чиї помешкання візуально не дуже були пошкоджені, мали намір залишатися у своїх квартирах. Але згодом передумали і переїжджають, бо в декого у квартирах почала обсипатися шпаклівка, з’явилися тріщини, які можуть збільшуватися.
До слова, якщо мешканцям пошкоджених будинків треба допомога при переїзді (наприклад, необхідний транспорт), вони можуть звернутися у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради (вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 103, 104), тел. +38 0332 77 07 21.
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Наразі розглядають 3 сценарії розв’язання проблеми, зазначив у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва міськради Василь Ліщук:
- відремонтувати будинки (розглядають як найбільш вірогідний варіант);
- розібрати та в межах тих фундаментів побудувати аналогічні будинки;
- знести та побудувати нову будівлю в межах дозволеного (наприклад, будинок на 3—4 поверхи), аби людям надати квартири.
«Найбільше схиляємося до того, щоб будинки відремонтувати. Зараз вивчаємо, чи зможемо залучити додаткові кошти не з міського бюджету», — каже Ліщук.
Відповідно до даних експертизи, яку проводило КП «Волиньпроект», з аварійних будинків необхідно виселити людей. Цей процес досі триває, люди забирають речі.
Нагадаємо, на цій вулиці пошкоджені 5 будинків, 4 з яких — аварійні. Лише в одному з них можна проживати.
У перші дні після атаки чимало людей, чиї помешкання візуально не дуже були пошкоджені, мали намір залишатися у своїх квартирах. Але згодом передумали і переїжджають, бо в декого у квартирах почала обсипатися шпаклівка, з’явилися тріщини, які можуть збільшуватися.
До слова, якщо мешканцям пошкоджених будинків треба допомога при переїзді (наприклад, необхідний транспорт), вони можуть звернутися у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради (вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 103, 104), тел. +38 0332 77 07 21.
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