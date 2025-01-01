Обстріл Луцька 6 червня: є три сценарії відновлення пошкоджених будинків на Стрілецькій





Наразі розглядають 3 сценарії розв’язання проблеми, зазначив у коментарі Василь Ліщук:



- відремонтувати будинки (розглядають як найбільш вірогідний варіант);



- розібрати та в межах тих фундаментів побудувати аналогічні будинки;



- знести та побудувати нову будівлю в межах дозволеного (наприклад, будинок на 3—4 поверхи), аби людям надати квартири.



«Найбільше схиляємося до того, щоб будинки відремонтувати. Зараз вивчаємо, чи зможемо залучити додаткові кошти не з міського бюджету», — каже Ліщук.



Відповідно до даних експертизи, яку проводило КП «Волиньпроект», з аварійних будинків необхідно виселити людей. Цей процес досі триває, люди забирають речі.



Нагадаємо, на цій вулиці пошкоджені 5 будинків, 4 з яких — аварійні. Лише в одному з них можна проживати.



У перші дні після атаки чимало людей, чиї помешкання візуально не дуже були пошкоджені, мали намір залишатися у своїх квартирах. Але згодом передумали і переїжджають, бо в декого у квартирах почала обсипатися шпаклівка, з’явилися тріщини, які можуть збільшуватися.



До слова, якщо мешканцям пошкоджених будинків треба допомога при переїзді (наприклад, необхідний транспорт), вони можуть звернутися у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради (вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 103, 104), тел. +38 0332 77 07 21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як відновити лучанам житло, чиї будинки на вулиці Стрілецькій пошкоджені після атаки 6 червня, в міськраді поки остаточно не вирішили.Наразі розглядають 3 сценарії розв’язання проблеми, зазначив у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва міськради- відремонтувати будинки (розглядають як найбільш вірогідний варіант);- розібрати та в межах тих фундаментів побудувати аналогічні будинки;- знести та побудувати нову будівлю в межах дозволеного (наприклад, будинок на 3—4 поверхи), аби людям надати квартири.«Найбільше схиляємося до того, щоб будинки відремонтувати. Зараз вивчаємо, чи зможемо залучити додаткові кошти не з міського бюджету», — каже Ліщук.Відповідно до даних експертизи, яку проводило КП «Волиньпроект», з аварійних будинків необхідно виселити людей. Цей процес досі триває, люди забирають речі.Нагадаємо, на цій вулиці пошкоджені 5 будинків, 4 з яких — аварійні. Лише в одному з них можна проживати.У перші дні після атаки чимало людей, чиї помешкання візуально не дуже були пошкоджені, мали намір залишатися у своїх квартирах. Але згодом передумали і переїжджають, бо в декого у квартирах почала обсипатися шпаклівка, з’явилися тріщини, які можуть збільшуватися.До слова, якщо мешканцям пошкоджених будинків треба допомога при переїзді (наприклад, необхідний транспорт), вони можуть звернутися у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради (вул. Богдана Хмельницького, 21, каб. 103, 104), тел. +38 0332 77 07 21.

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