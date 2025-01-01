Поїхав велосипедом і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка
Сьогодні, 15:28
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 55-річного жителя Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у розшукують громадянина Купрієнка Валентина Віталійовича, 25 січня 1970 року народження, жителя села Комарів Ковельського району.
Розшукуваний 20 червня поїхав велосипедом у напрямку села Мокрець та донині додому не повернувся, де перебуває невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 175 – 180 см, худорлявий, волосся русе, коротке, карі очі.
Був одягнений: у форму кольору хакі, чорну бейсболку, сірі кросівки.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити ініціатора розшуку: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 119А, тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у розшукують громадянина Купрієнка Валентина Віталійовича, 25 січня 1970 року народження, жителя села Комарів Ковельського району.
Розшукуваний 20 червня поїхав велосипедом у напрямку села Мокрець та донині додому не повернувся, де перебуває невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: зріст 175 – 180 см, худорлявий, волосся русе, коротке, карі очі.
Був одягнений: у форму кольору хакі, чорну бейсболку, сірі кросівки.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити ініціатора розшуку: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 119А, тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424", - наголошують у поліції.
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Коментарі 1
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