Поїхав велосипедом і не повернувся: на Волині розшукують безвісти зниклого 55-річного чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у розшукують громадянина Купрієнка Валентина Віталійовича, 25 січня 1970 року народження, жителя села Комарів Ковельського району.



Розшукуваний 20 червня поїхав велосипедом у напрямку села Мокрець та донині додому не повернувся, де перебуває невідомо.



Прикмети безвісти зниклого: зріст 175 – 180 см, худорлявий, волосся русе, коротке, карі очі.



Був одягнений: у форму кольору хакі, чорну бейсболку, сірі кросівки.



"Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити ініціатора розшуку: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 119А, тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують безвісти зниклого 55-річного жителя Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області у розшукують громадянина, 25 січня 1970 року народження, жителя села Комарів Ковельського району.Розшукуваний 20 червня поїхав велосипедом у напрямку села Мокрець та донині додому не повернувся, де перебуває невідомо.зріст 175 – 180 см, худорлявий, волосся русе, коротке, карі очі.у форму кольору хакі, чорну бейсболку, сірі кросівки."Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання повідомити ініціатора розшуку: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 119А, тел./факс. (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424", - наголошують у поліції.

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