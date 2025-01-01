Постраждали п’ятеро людей, четверо із них – у лікарні: шукають свідків ДТП, яка сталася поблизу Луцька

Поліція розшукує свідків ДТП, що трапилась у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 2 липня, на автодорозі між селами Жидичин – Дачне у Луцькому районі.Під час здійснення маневру обгону, легковик Ford Focus зітнувся із автомобілем Smart.У результаті автопригоди постраждало п’ятеро людей, четверо із них – у лікарні.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України."Задля об’єктивного розслідування справи слідчі просять відгукнутися водіїв транспортних засобів, інших громадян, які були свідками цієї автопригоди. Якщо ви володієте інформацією щодо обставин ДТП, телефонуйте за номерами: 068-623-3836; 050-257-8918", - йдеться в повідомленні.