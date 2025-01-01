Путін заявив, що сьогодні поговорить з Трампом

володимир путін заявив, що 3 липня проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.



Про це пише пропагандистське видання «РИА Новости», пише



Раніше Financial Times писало, що Трамп 4 липня планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.



За даними видання, лідери планують обговорити різке припинення постачань американської зброї до Києва.



Однак джерело «Суспільного» повідомило, що підготовка до потенційної розмови між Зеленським і Трампом розпочалася ще до появи офіційної інформації про призупинення постачання зброї Україні.



Нагадаємо, 25 червня на полях саміту НАТО Трамп розповів, що того тижня путін телефонував йому. Тоді американський лідер припускав, що глава рф «хотів би вийти» з війни з Україною, а також, що він можливо, «заплутався».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава рфзаявив, що 3 липня проведе телефонну розмову з президентом СШАПро це пише пропагандистське видання «РИА Новости», пише Громадське Раніше Financial Times писало, що Трамп 4 липня планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.За даними видання, лідери планують обговорити різке припинення постачань американської зброї до Києва.Однак джерело «Суспільного» повідомило, що підготовка до потенційної розмови між Зеленським і Трампом розпочалася ще до появи офіційної інформації про призупинення постачання зброї Україні.Нагадаємо, 25 червня на полях саміту НАТО Трамп розповів, що того тижня путін телефонував йому. Тоді американський лідер припускав, що глава рф «хотів би вийти» з війни з Україною, а також, що він можливо, «заплутався».

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