На Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача вмф рф Михайла Гудкова

Михайла Гудкова.



Про загибель окупанта офіційно повідомили російські державні пропагандистські агентства, а також губернатор Приморського краю, пише



У провоєнних російських пабліках пишуть, що Гудков загинув 2 липня внаслідок не менше 4 ракетних влучень по передовому пункту управління бригади біля населеного пункту Коренево. Щонайменше 10 загиблих, більшість – старші офіцери.



Гудков був екскомандиром 155-ї окремої гвардійської Курської орденів Жукова і Суворова бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ (в/ч 30926, Володивосток).



Ця бригада стала відомою через участь у численних воєнних злочинах під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її бійці воювали на кількох напрямках і неодноразово згадувалися в контексті мародерства та злочинів проти цивільного населення.



За інформацією українських розвідників та журналістських розслідувань, частини бригади діяли в районі Бучі, Ірпеня та Гостомеля і займалися мародерством і насильством в Київській області.

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