Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня

Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планують провести телефонну розмову в п’ятницю, 4 липня.



Про це пише



Телефонна розмова президентів відбуватиметься на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні зі США.



Джерела видання також розповіли, що український президент порушить питання про можливі майбутні продажі американської зброї.



ЗМІ раніше повідомили, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським на тлі зупинок у постачаннях зброї.



Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниі президент СШАпланують провести телефонну розмову в п’ятницю, 4 липня.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.Телефонна розмова президентів відбуватиметься на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні зі США.Джерела видання також розповіли, що український президент порушить питання про можливі майбутні продажі американської зброї.ЗМІ раніше повідомили, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським на тлі зупинок у постачаннях зброї.Речниця Держдепу СШАзаявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

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