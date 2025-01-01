На Волині в озері потонув 17-річний юнак

На Волині в озері потонув 17-річний юнак
На Волині вода забрала життя молодого хлопця.

Трагедія трапилася сьогодні, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району, - про це повідомляє ІА Волинські новини.

Відомо, що на водоймі потонув молодий хлопець.

На місці події працювали відповідні служби.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо такого випадку.

Особу померлого встановлено. Це місцевий житель 2008 року народження.

Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: трагедія, Волинь, озеро, Павлівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині в озері потонув 17-річний юнак
Сьогодні, 20:48
Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня
Сьогодні, 19:07
На Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача вмф рф Михайла Гудкова
Сьогодні, 18:13
Путін заявив, що сьогодні поговорить з Трампом
Сьогодні, 17:00
Депутат Волинської обласної ради переправляв ухилянтів за кордон: «забезпечував» підробленими документами
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
У Луцьку освятили стелу на честь убитих жителів сіл Черничі та Кічкарівка. ВІДЕО У Луцьку освятили стелу на честь убитих жителів сіл Черничі та Кічкарівка. ВІДЕО
28 червня, 08:25
На Волині в озері потонув 26-річний чоловік На Волині в озері потонув 26-річний чоловік
09 червня, 12:00
На Волині вимагають повернути громаді земельну ділянку з озером На Волині вимагають повернути громаді земельну ділянку з озером
23 травня, 14:37
Хотів повторити TikTok-тренд на даху потяга: у Львові борються за життя підлітка з Волині Хотів повторити TikTok-тренд на даху потяга: у Львові борються за життя підлітка з Волині
02 травня, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині в озері потонув 17-річний юнак
Сьогодні, 20:48
 0
Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня
Сьогодні, 19:07
 0
На Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача вмф рф Михайла Гудкова
Сьогодні, 18:13
 0
Путін заявив, що сьогодні поговорить з Трампом
Сьогодні, 17:00
 0
Депутат Волинської обласної ради переправляв ухилянтів за кордон: «забезпечував» підробленими документами
Сьогодні, 16:53
 0
Медіа
відео
1/8