На Волині в озері потонув 17-річний юнак
Сьогодні, 20:48
На Волині вода забрала життя молодого хлопця.
Трагедія трапилася сьогодні, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району, - про це повідомляє ІА Волинські новини.
Відомо, що на водоймі потонув молодий хлопець.
На місці події працювали відповідні служби.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо такого випадку.
Особу померлого встановлено. Це місцевий житель 2008 року народження.
Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.
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Трагедія трапилася сьогодні, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району, - про це повідомляє ІА Волинські новини.
Відомо, що на водоймі потонув молодий хлопець.
На місці події працювали відповідні служби.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо такого випадку.
Особу померлого встановлено. Це місцевий житель 2008 року народження.
Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.
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