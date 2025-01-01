На Волині в озері потонув 17-річний юнак





Трагедія трапилася сьогодні, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району, - про це повідомляє



Відомо, що на водоймі потонув молодий хлопець.



На місці події працювали відповідні служби.



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо такого випадку.



Особу померлого встановлено. Це місцевий житель 2008 року народження.



Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині вода забрала життя молодого хлопця.Трагедія трапилася сьогодні, 3 липня, у Павлівській громаді Володимирського району, - про це повідомляє ІА Волинські новини. Відомо, що на водоймі потонув молодий хлопець.На місці події працювали відповідні служби.Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо такого випадку.Особу померлого встановлено. Це місцевий житель 2008 року народження.Відомості відповідним чином будуть зареєстровані.

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