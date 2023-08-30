Юні рятувальники з Волині завоювали бронзові медалі у Польщі





Про це повідомили на сторіці Головного управління ДСНС України у Волинській області.



У місті Ярачево (Польща), в рамках відзначення Днів Землі Ярачевської, відбулися змагання з пожежно-прикладного спорту. Команда юних рятувальників з Нововолинська, до складу якої увійшли старшокласники міських закладів освіти, виборола почесне 3-тє місце, продемонструвавши витримку, силу та справжній командний дух!



До участі у змаганнях юні вогнеборці готувалися на базі 5 державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська, де досвідчені рятувальники підтримували учасників порадами, допомагали з обладнанням та надали необхідних спецодяг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юні рятувальники з Нововолинська стали бронзовими призерами змагань, які відбулися у Польщі.Про це повідомили на сторіці Головного управління ДСНС України у Волинській області.У місті Ярачево (Польща), в рамках відзначення Днів Землі Ярачевської, відбулися змагання з пожежно-прикладного спорту. Команда юних рятувальників з Нововолинська, до складу якої увійшли старшокласники міських закладів освіти, виборола почесне 3-тє місце, продемонструвавши витримку, силу та справжній командний дух!До участі у змаганнях юні вогнеборці готувалися на базі 5 державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська, де досвідчені рятувальники підтримували учасників порадами, допомагали з обладнанням та надали необхідних спецодяг.

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