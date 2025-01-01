На Волині одне село тимчасово залишиться без газу
03 липня, 22:57
У зв’язку з виконанням ремонтних робіт тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам у с. Раків Ліс Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у Волинській філії «Газмережі» інформує споживачів.
Припинення гозопостачання відбудеться 4 липня з 08:00 год до 17:00 год.
Газопостачання припинять у селі Раків Ліс на таких вулицях:
▪️ вул. Весняна
▪️ вул. Горбаха
▪️ вул. Довга Нива
▪️ вул. Кринична
▪️ вул. Федори Денисюк
▪️ вул. Лесі-Українки
▪️ вул. Ветеранів
▪️ вул. Калинова
▪️ вул. Миру, пров. Миру
▪️ вул. Нова
▪️ вул. Вербична
▪️ вул. Воля.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.
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Про це повідомили у Волинській філії «Газмережі» інформує споживачів.
Припинення гозопостачання відбудеться 4 липня з 08:00 год до 17:00 год.
Газопостачання припинять у селі Раків Ліс на таких вулицях:
▪️ вул. Весняна
▪️ вул. Горбаха
▪️ вул. Довга Нива
▪️ вул. Кринична
▪️ вул. Федори Денисюк
▪️ вул. Лесі-Українки
▪️ вул. Ветеранів
▪️ вул. Калинова
▪️ вул. Миру, пров. Миру
▪️ вул. Нова
▪️ вул. Вербична
▪️ вул. Воля.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.
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