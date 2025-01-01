На Волині одне село тимчасово залишиться без газу





Про це повідомили у Волинській філії «Газмережі» інформує споживачів.



Припинення гозопостачання відбудеться 4 липня з 08:00 год до 17:00 год.



Газопостачання припинять у селі Раків Ліс на таких вулицях:

▪️ вул. Весняна

▪️ вул. Горбаха

▪️ вул. Довга Нива

▪️ вул. Кринична

▪️ вул. Федори Денисюк

▪️ вул. Лесі-Українки

▪️ вул. Ветеранів

▪️ вул. Калинова

▪️ вул. Миру, пров. Миру

▪️ вул. Нова

▪️ вул. Вербична

▪️ вул. Воля.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з виконанням ремонтних робіт тимчасово припинять газопостачання (розподіл природного газу) споживачам у с. Раків Ліс Камінь-Каширського району.Про це повідомили у Волинській філії «Газмережі» інформує споживачів.Припинення гозопостачання відбудеться 4 липня з 08:00 год до 17:00 год.Газопостачання припинять у селі Раків Ліс на таких вулицях:▪️ вул. Весняна▪️ вул. Горбаха▪️ вул. Довга Нива▪️ вул. Кринична▪️ вул. Федори Денисюк▪️ вул. Лесі-Українки▪️ вул. Ветеранів▪️ вул. Калинова▪️ вул. Миру, пров. Миру▪️ вул. Нова▪️ вул. Вербична▪️ вул. Воля.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання.

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