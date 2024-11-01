Україні буде передано 1,5 млн снарядів та 2 млрд євро, – фон дер Ляєн

Україні буде передано 1,5 млн снарядів та 2 млрд євро, – фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про передачу Україні двох мільйонів снарядів та 1,5 мільярда євро.

Допомога фінансується за рахунок російських коштів, що підкреслює важливість програми Save Safe для інвестицій в оборону України, - пише УНН.

Україні буде передано 1,5 млн снарядів та 2 млрд євро – фон дер Ляєн
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україні буде передано два мільйони снарядів, а також 1,5 мільярди євро. Вона наголосила під час брифінгу в Копенгагені, що для цього будуть виокристані російські гроші.

"До кінця року ми поставимо два мільйони снарядів. Також ми інвестували 1,5 мільярдів євро у підсилення оборони України", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона додала, що в даному випадку дуже важливо, що для цієї допомоги використовуються російську гроші.

"Дуже важливим є походження цих грошей. Ми використо вуємо російські гроші. Фактично росія оплачує ту зброю, яку буде використовувати України", - зазначила голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також нагадала на вадливості програми Save Safe, що дає можливість європейським країнам інвестувати в оборону України.

"Україні потрібно більше. Для цього є програма Save Safe для спільних закупівель. Ці гроші можуть використовуватися країнами, щоб інвестувати їх в оборону України та забезпечувати швидшу і ефективнішу поставку засобів", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі в Копенгагені заявили про необхідність стратегічного переосмислення оборонної політики ЄС. Вони наголосили, що підтримка України зброєю - це не благодійність, а інвестиція у безпеку самого Євросоюзу.

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Теги: боєприпаси, Україна, снаряди, війна, гроші, Європа
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