На Сумщині загинув молодший сержант з Волині Сергій Бручко

На Волинь знову прийшла сумна звістка з фронту… На Сумщині під час виконання бойового завдання поліг солодший сержант з ВолиніПро це повідомили на сторінці Устилузької громади"З глибоким сумом повідомляємо, що 04 липня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кияниця Сумського району, Сумської області, загинув молодший сержант Бручко Сергій Іванович", - йдеться у дописі на сторінці громади.Сергій народився 15 березня 1986 року в місті Устилуг, Володимирського району, Волинської області. Навчався в Устилузькому ліцеї Устилузької міської ради, здобув фах у Львівському технікумі радіоелектроніки. Проходив строкову службу як танкіст. У мирному житті працював водієм-далекобійником.30 листопада 2024 року був призваний на службу по мобілізації Ковельським РТЦК та СП.Без чоловіка залишилася дружина, без батька — двоє синів, а мати втратила свого сина…Про день прибуття місії «На щиті» та час похорону повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близкьим загиблого.