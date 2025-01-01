Ударами по ТЦК рашисти хочуть зірвати мобілізацію в Україні

Ударами по ТЦК рашисти хочуть зірвати мобілізацію в Україні
Росія ударами по ТЦК намагається зірвати мобілізацію в Україні. Це не перша спроба ворога і вони можуть продовжуватися.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

"Як ми вже зазначали, основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії", - зазначив речник.

Саранцев нагадав, що ця кампанія росіян розпочалась раніше - у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв.

За його словами, ці три атаки, які відбулись на ТЦК і СП останнім часом - у Полтаві, Кривому Розі, Кременчуці - є продовженням цієї кампанії.

"З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", - додав речник.

Атаки на ТЦК
За останній тиждень російські окупанти три рази били по територіальних центрах комплектування в Україні. Так, 30 червня загарбники вдарили дроном поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі. Втрат серед особового складу вдалося уникнути.

Вже 3 липня окупанти атакували два ТЦК у Полтаві. Сухопутні війська ЗСУ повідомили про влучання по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Також було інше влучання біля Полтавського обласного ТЦК та СП.

Сьогодні, 6 липня, російські дрони вдарили по будівлі ТЦК у Кременчуці Полтавської області.

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Теги: Україна, війна, ТЦК, обстріл
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