США постачатимуть Україні зброю: вони повинні мати можливість захистити себе, - Трамп

США постачатимуть Україні зброю: вони повинні мати можливість захистити себе, - Трамп
Президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна надішле Україні додаткове озброєння після того, як нещодавно призупинила постачання допомоги.

Про це він сказав перед вечерею з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, пише Громадське.

Трамп пояснив, що має на увазі «переважно оборонну зброю, адже «вони (українці — ред.) справді зазнають дуже, дуже сильних ударів».

«Ми збираємося надіслати ще зброї. Ми мусимо — їм потрібно мати змогу захищатися. <…> Вони зазнають дуже сильних ударів», — додав американський президент.

Тим часом на сайті Міністерства оборони США з’явилася заява речника Шона Парнелла, який також офіційно оголосив про відправлення Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств».

«Наша система оцінки військових поставок президентом США по всьому світу залишається чинною та є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів “Америка понад усе”», — йдеться в заяві.

Більше про зупинку постачання зброї

Американські медіа 1 липня повідомили, що Пентагон вирішив призупинити постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України (обіцяних іще за каденції Байдена) через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Як зазначається, рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після огляду запасів.

Кореспондент PBS News Нік Шифрін заявив, що, окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

Останній пакет допомоги на 500 млн доларів США оголосили ще в січні за каденції президента Джо Байдена. У березні повідомлялося, що Україна отримала 90% зброї, яку виділив попередній президент США.

4 липня американський лідер Дональд Трамп зідзвонився з українським колегою Володимиром Зеленським.

Axios писало, що 40-хвилинна розмова здебільшого була присвячена потребам України в протиповітряній обороні. За даними видання, Трамп сказав, що США хочуть допомогти Україні з ППО через зростання російських атак.

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Теги: Росія, війна
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