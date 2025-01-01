Блискавка влучила у будівлю на Волині, є постраждалі

Блискавка влучила у будівлю на Волині, є постраждалі
Унаслідок влучання блискавки у літню кухню на Волині виникла пожежа. Від полум’я постраждали двоє людей.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньпост.

У селі Хотешів Камінь-Каширського району блискавка влучила в літню кухню, виникла пожежа. У приміщенні якраз перебувало подружжя.

75-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес, його не госпіталізовували. 70-річну жінку з отруєнням продуктами горіння доправили у лікарню.

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Теги: пожежа, Волинь
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