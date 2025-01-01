Українська розвідка назвала імʼя росіянина, який готував ракетний удар по Охматдиту

Шейнов Денис Олексійович.



Він відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації, повідомило



Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові, має паспорт (серія 6302 номер 906672), виданий відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратов 15 березня 2002 року.



Шейнов закінчив Саратовське вище військове інженерне командне училище ракетних військ в 2000-му році. За інформацією розвідки, у 2018 році він виконував «спеціальні задачі» на території Сирійської Арабської Республіки та має кілька медалей. Зокрема медаль «За воинскую доблесть» ІІ ступеню (2000 р.), медаль «За отличие в военной службе» І ступеню (2015 р.) та медаль «Участнику военной операции в Сирии» (2019 р.).



Цей начальник Спеціальної інженерної служби, яка готувала ракетні удари по дитячій лікарні з 627 важкохворими дітьми, одружений та має сина і доньку. Так, його дружина - Шабалова Олена Михайлівна, 30 квітня 1976 року народження.



Українська розвідка також знає і домашню адресу родини Шейнових - місто Саратов, Саратовської області, вулиця Батавіна, будинок 12, квартира 266.



Як повідомляли раніше, уранці 8 липня 2024 року російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару.



У Києві одне із влучань відбулося по дитячій лікарні «Охматдит», де на той момент перебували 627 дітей.



Унаслідок ворожої атаки восьмеро дітей в Охматдиті зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували до інших лікарень. Через кілька днів помер хлопчик, який був у реанімації Охматдиту під час атаки 8 липня.



СБУ встановила, що удару по Охматдиту російські війська завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101. Цей висновок підтвердили аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій.



11 липня 2024 року «Інформаційний спротив» повідомив, що російський льотчик із 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні «Охматдит» передав українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одним із відповідальних за підготовку масованого ракетного удару 8 липня 2024 року по Україні, зокрема по дитячій лікарні «Охматдит», був начальник російської Спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаполку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії майорВін відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації, повідомило Укрінформу джерело у військовій розвідці.Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові, має паспорт (серія 6302 номер 906672), виданий відділом внутрішніх справ Кіровського району міста Саратов 15 березня 2002 року.Шейнов закінчив Саратовське вище військове інженерне командне училище ракетних військ в 2000-му році. За інформацією розвідки, у 2018 році він виконував «спеціальні задачі» на території Сирійської Арабської Республіки та має кілька медалей. Зокрема медаль «За воинскую доблесть» ІІ ступеню (2000 р.), медаль «За отличие в военной службе» І ступеню (2015 р.) та медаль «Участнику военной операции в Сирии» (2019 р.).Цей начальник Спеціальної інженерної служби, яка готувала ракетні удари по дитячій лікарні з 627 важкохворими дітьми, одружений та має сина і доньку. Так, його дружина - Шабалова Олена Михайлівна, 30 квітня 1976 року народження.Українська розвідка також знає і домашню адресу родини Шейнових - місто Саратов, Саратовської області, вулиця Батавіна, будинок 12, квартира 266.Як повідомляли раніше, уранці 8 липня 2024 року російські війська завдали по Україні масованого ракетного удару.У Києві одне із влучань відбулося по дитячій лікарні «Охматдит», де на той момент перебували 627 дітей.Унаслідок ворожої атаки восьмеро дітей в Охматдиті зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували до інших лікарень. Через кілька днів помер хлопчик, який був у реанімації Охматдиту під час атаки 8 липня.СБУ встановила, що удару по Охматдиту російські війська завдали стратегічною крилатою ракетою Х-101. Цей висновок підтвердили аналітики Bellingcat, а також експерти з ядерної зброї та ракетних технологій.11 липня 2024 року «Інформаційний спротив» повідомив, що російський льотчик із 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по дитячій лікарні «Охматдит» передав українській розвідці документи щодо діяльності його військової частини та приватні фото командного складу.

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