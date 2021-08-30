Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки

Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки
Негода наробила шкоди – на Волині рятувальники ліквідовували наслідки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

7 липня рятувальники 11 разів виїжджали усувати наслідки негоди: прибирали повалені дерева з проїжджих частин у різних громадах області.

Працювали в Ковельському, Луцькому та Володимирському районах: у селищах Ратне і Торчин, у Нововолинську й обласному центрі, на автошляхах між селами у Горохівській, Мар'янівській, Поромівській і Турійській громадах.

За допомогою бензопил дерева розрізали й прибрали з проїжджих частин, щоб відновити рух транспорту.

Над ліквідацією наслідків негоди працювали понад 40 рятувальників, залучено 11 одиниць техніки.

Сьогодні вранці ще два дерева рятувальники розкряжували й усунули з проїжджих частин біля с. Бур'яни Торчинської громади та на вулиці Грабовського в Луцьку.
Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки
Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки
Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки
Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки
Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки

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Теги: Волинь, негода, рятувальники
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