Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки

Негода наробила шкоди – на Волині рятувальники ліквідовували наслідки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.7 липня рятувальники 11 разів виїжджали усувати наслідки негоди: прибирали повалені дерева з проїжджих частин у різних громадах області.Працювали в Ковельському, Луцькому та Володимирському районах: у селищах Ратне і Торчин, у Нововолинську й обласному центрі, на автошляхах між селами у Горохівській, Мар'янівській, Поромівській і Турійській громадах.За допомогою бензопил дерева розрізали й прибрали з проїжджих частин, щоб відновити рух транспорту.Над ліквідацією наслідків негоди працювали понад 40 рятувальників, залучено 11 одиниць техніки.Сьогодні вранці ще два дерева рятувальники розкряжували й усунули з проїжджих частин біля с. Бур'яни Торчинської громади та на вулиці Грабовського в Луцьку.