Гроза на Волині наробила шкоди: рятувальники показали наслідки
Сьогодні, 11:09
Негода наробила шкоди – на Волині рятувальники ліквідовували наслідки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 липня рятувальники 11 разів виїжджали усувати наслідки негоди: прибирали повалені дерева з проїжджих частин у різних громадах області.
Працювали в Ковельському, Луцькому та Володимирському районах: у селищах Ратне і Торчин, у Нововолинську й обласному центрі, на автошляхах між селами у Горохівській, Мар'янівській, Поромівській і Турійській громадах.
За допомогою бензопил дерева розрізали й прибрали з проїжджих частин, щоб відновити рух транспорту.
Над ліквідацією наслідків негоди працювали понад 40 рятувальників, залучено 11 одиниць техніки.
Сьогодні вранці ще два дерева рятувальники розкряжували й усунули з проїжджих частин біля с. Бур'яни Торчинської громади та на вулиці Грабовського в Луцьку.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 липня рятувальники 11 разів виїжджали усувати наслідки негоди: прибирали повалені дерева з проїжджих частин у різних громадах області.
Працювали в Ковельському, Луцькому та Володимирському районах: у селищах Ратне і Торчин, у Нововолинську й обласному центрі, на автошляхах між селами у Горохівській, Мар'янівській, Поромівській і Турійській громадах.
За допомогою бензопил дерева розрізали й прибрали з проїжджих частин, щоб відновити рух транспорту.
Над ліквідацією наслідків негоди працювали понад 40 рятувальників, залучено 11 одиниць техніки.
Сьогодні вранці ще два дерева рятувальники розкряжували й усунули з проїжджих частин біля с. Бур'яни Торчинської громади та на вулиці Грабовського в Луцьку.
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