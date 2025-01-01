Колишня волинська журналістка стала стюардесою

Колишня волинська журналістка стала стюардесою
Журналістка Катерина Кузнецова з Луцька кардинально змінила професійну сферу — відтепер вона працює бортпровідницею в українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Про це дівчина повідомила у своїх соцмережах.

Катерина є випускницею факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. У журналістиці працювала з 2019 року — спершу у ВолиньPost, а з 2021-го — у команді ТСН.ua. У виданнях обіймала посаду редакторки сайту.

Але днями вона повідомила про «нову главу свого життя», опублікувавши фото в уніформі. Вже 8 липня дівчина вирушить у свій перший рейс до Греції у статусі стюардеси.

«Мріяла про цей момент із дитинства. Не віриться, що це стає моїм життям. Скільки викликів пройшла, та попереду чекає ще більше. Доторкнуся до небес разом із SkyUp Airlines», – зазначає Катерина в одному зі своїх дописів.

Колишня волинська журналістка стала стюардесою


Колишня волинська журналістка стала стюардесою

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