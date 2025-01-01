Збиралася підірвати готель у Рівному: СБУ вполювала агентку рф

Працівники СБУ, яка на замовлення ворога збиралася підірвати популярний готель у Рівному.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту проти цивільного населення на заході України. За результатами дій на випередження у Рівному затримано агентку рф, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону.За матеріалами справи, фігурантка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу.Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів.У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку.Контррозвідники СБУ затримали російську агентку «на гарячому», коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також Служба безпеки знешкодила СВП.Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств.Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу.У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів.При обшуках в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.