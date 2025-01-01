Антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон

У пункті пропуску « Тиса» військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагавсяз України до Угорщини. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.Юнак розповів, що через скрутне матеріальне становище вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно.Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону.Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою. Під час перевірочних заходів прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.Правопорушника затримали в адміністративному порядку. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».