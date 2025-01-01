ЗСУ відновили й утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, - Сирський

ЗСУ відновили й утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про свою участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили фронт та забезпечення військових.

Про це пише РБК-Україна.

Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема на найбільш гарячих напрямках - Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському. За словами Головкома, лише за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень із ворогом, унаслідок яких російські війська втратили понад тисячу солдатів.

"Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області", - зазначив він.

Окремо Сирський наголосив на відновленні позицій і утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ. За його словами, українські сили продовжують сковувати значне угруповання противника в прикордонні, і ворог не матиме там спокою.

Також на Ставці обговорили нарощення й удосконалення безпілотної складової оборони. Сирський уточнив, що йдеться як про захист тилових міст, так і про стримування ворожих штурмів на передовій та завдання ударів DeepStrike по території Росії.

"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
40-річний волинянин побив та зґвалтував 80-річну жінку: вона померла
Сьогодні, 13:40
ЗСУ відновили й утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, - Сирський
Сьогодні, 13:06
Негода істотно позбиткувалася і в Нововолинську
Сьогодні, 12:30
Антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 12:07
Збиралася підірвати готель у Рівному: СБУ вполювала агентку рф
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Українська розвідка назвала імʼя росіянина, який готував ракетний удар по Охматдиту Українська розвідка назвала імʼя росіянина, який готував ракетний удар по Охматдиту
Сьогодні, 10:49
США постачатимуть Україні зброю: вони повинні мати можливість захистити себе, - Трамп США постачатимуть Україні зброю: вони повинні мати можливість захистити себе, - Трамп
Сьогодні, 09:05
Росіяни перекидають на південь новий мотострілецький полк, - Волошин Росіяни перекидають на південь новий мотострілецький полк, - Волошин
07 липня, 19:07
Росія нарощує війська у Вірменії: ГУР опублікувало наказ Росія нарощує війська у Вірменії: ГУР опублікувало наказ
07 липня, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
40-річний волинянин побив та зґвалтував 80-річну жінку: вона померла
Сьогодні, 13:40
 0
ЗСУ відновили й утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, - Сирський
Сьогодні, 13:06
 0
Негода істотно позбиткувалася і в Нововолинську
Сьогодні, 12:30
 0
Антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 12:07
 0
Збиралася підірвати готель у Рівному: СБУ вполювала агентку рф
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8