ЗСУ відновили й утримують позиції в Курській та Бєлгородській областях, - Сирський

Олександр Сирський повідомив про свою участь у засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили фронт та забезпечення військових.



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Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема на найбільш гарячих напрямках - Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському. За словами Головкома, лише за минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень із ворогом, унаслідок яких російські війська втратили понад тисячу солдатів.



"Акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні - на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області", - зазначив він.



Окремо Сирський наголосив на відновленні позицій і утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ. За його словами, українські сили продовжують сковувати значне угруповання противника в прикордонні, і ворог не матиме там спокою.



Також на Ставці обговорили нарощення й удосконалення безпілотної складової оборони. Сирський уточнив, що йдеться як про захист тилових міст, так і про стримування ворожих штурмів на передовій та завдання ударів DeepStrike по території Росії.



"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", - додав він.

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