40-річний волинянин побив та зґвалтував 80-річну жінку: вона померла

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 40-річного волинянина винуватим у вчиненні зґвалтування, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, крадіжки, а також опору працівникам поліції.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Доведено, що неодноразово судимий уже чоловік 20 лютого 2024 року в одному з сіл Ковельського району напав на 80-річну жінку, жорстоко її побив та зґвалтував. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.Окрім цього, зловмисник викрав з будинку в цьому ж селі одяг, побутові речі та продукти харчування.А уночі 29 квітня 2024 року в селищі Голоби Ковельського району він не виконав законну вимогу поліцейського зупинитися для встановлення особи та причини перебування в громадському місці під час комендантської години.Аби уникнути перевірки, зловмисник ударив одного поліцейського та розмахував кухонним ножем перед іншими правоохоронцями, які його і затримали.Суд призначив волинянину покарання у виді 14 років позбавлення волі.