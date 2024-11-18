40-річний волинянин побив та зґвалтував 80-річну жінку: вона померла
Сьогодні, 13:40
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 40-річного волинянина винуватим у вчиненні зґвалтування, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, крадіжки, а також опору працівникам поліції.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що неодноразово судимий уже чоловік 20 лютого 2024 року в одному з сіл Ковельського району напав на 80-річну жінку, жорстоко її побив та зґвалтував. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.
Окрім цього, зловмисник викрав з будинку в цьому ж селі одяг, побутові речі та продукти харчування.
А уночі 29 квітня 2024 року в селищі Голоби Ковельського району він не виконав законну вимогу поліцейського зупинитися для встановлення особи та причини перебування в громадському місці під час комендантської години.
Аби уникнути перевірки, зловмисник ударив одного поліцейського та розмахував кухонним ножем перед іншими правоохоронцями, які його і затримали.
Суд призначив волинянину покарання у виді 14 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Доведено, що неодноразово судимий уже чоловік 20 лютого 2024 року в одному з сіл Ковельського району напав на 80-річну жінку, жорстоко її побив та зґвалтував. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла.
Окрім цього, зловмисник викрав з будинку в цьому ж селі одяг, побутові речі та продукти харчування.
А уночі 29 квітня 2024 року в селищі Голоби Ковельського району він не виконав законну вимогу поліцейського зупинитися для встановлення особи та причини перебування в громадському місці під час комендантської години.
Аби уникнути перевірки, зловмисник ударив одного поліцейського та розмахував кухонним ножем перед іншими правоохоронцями, які його і затримали.
Суд призначив волинянину покарання у виді 14 років позбавлення волі.
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