Негода істотно позбиткувалася і в Нововолинську

наслідки вчорашньої негоди.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Працівники виробничого управління комунального господарства й Управляючої житлової компанії №1 прибирають вулиці міста від гілок та повалених дерев, прочищають ливневу каналізацію.



Також працівники УЖК ремонтують покрівлі у місті. Загалом в управляючій житловій компанії зареєстровано 3 звернення про пошкодження дахів.



Вчора на Північному водозаборі було тимчасове знеструмлення, подачу електроенергії швидко відновили.



У Тишковичах, Грядах, Грибовиці на кількох вулицях були пошкоджені лінії електропередач. Електрики працюють, до 15:00 планують завершити ремонт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській громаді працівники комунальних підприємств ліквідовуютьПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаПрацівники виробничого управління комунального господарства й Управляючої житлової компанії №1 прибирають вулиці міста від гілок та повалених дерев, прочищають ливневу каналізацію.Також працівники УЖК ремонтують покрівлі у місті. Загалом в управляючій житловій компанії зареєстровано 3 звернення про пошкодження дахів.Вчора на Північному водозаборі було тимчасове знеструмлення, подачу електроенергії швидко відновили.У Тишковичах, Грядах, Грибовиці на кількох вулицях були пошкоджені лінії електропередач. Електрики працюють, до 15:00 планують завершити ремонт.

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