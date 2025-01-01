Негода істотно позбиткувалася і в Нововолинську
Сьогодні, 12:30
У Нововолинській громаді працівники комунальних підприємств ліквідовують наслідки вчорашньої негоди.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Працівники виробничого управління комунального господарства й Управляючої житлової компанії №1 прибирають вулиці міста від гілок та повалених дерев, прочищають ливневу каналізацію.
Також працівники УЖК ремонтують покрівлі у місті. Загалом в управляючій житловій компанії зареєстровано 3 звернення про пошкодження дахів.
Вчора на Північному водозаборі було тимчасове знеструмлення, подачу електроенергії швидко відновили.
У Тишковичах, Грядах, Грибовиці на кількох вулицях були пошкоджені лінії електропередач. Електрики працюють, до 15:00 планують завершити ремонт.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Працівники виробничого управління комунального господарства й Управляючої житлової компанії №1 прибирають вулиці міста від гілок та повалених дерев, прочищають ливневу каналізацію.
Також працівники УЖК ремонтують покрівлі у місті. Загалом в управляючій житловій компанії зареєстровано 3 звернення про пошкодження дахів.
Вчора на Північному водозаборі було тимчасове знеструмлення, подачу електроенергії швидко відновили.
У Тишковичах, Грядах, Грибовиці на кількох вулицях були пошкоджені лінії електропередач. Електрики працюють, до 15:00 планують завершити ремонт.
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